Ханты-Мансийск, 10 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Жители Югры используют портал госуслуг для проверки успеваемости детей, для контроля за продвижением очереди в детсады и для записи на прием к врачу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

Pixabay.com Сетевой трафик

В настоящее время возможность доступа к сети Интернет посредством фиксированной и мобильной связи предоставлена для 99,88% жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По информации Федеральной службы государственной статистики, 80,5% домохозяйств округа имеют широкополосный доступ к сети Интернет (при среднем по России по итогам 2016 года 70,7%). Ведется постоянная работа по обеспечению скоростного доступа в интернет в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. В 2016 году реализован инвестиционный проект по строительству волоконно-оптических линий связи в 12 селах и поселках.

По итогам 2016 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было зарегистрировано 651 912 жителей Югры, что составляет 56,4% от общей численности населения округа старше 14 лет. Средний показатель по России — 34%.

В 2016 году серьезно возросло количество заявлений в электронном виде на получение услуг через ЕПГУ: в 2015 году — 312 тысяч и в 2016 году — 437 тысяч заявлений. Одни из самых востребованных услуг — «Предоставление информации о текущей успеваемости школьника» («Электронный дневник») и «Проверка очереди в детский сад», и запись на прием к врачу.