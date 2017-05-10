Каракас, 10 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 9 мая пригласил Сальвадор, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Доминиканскую Республику и Уругвай присоединиться к внутриполитическому диалогу между его правительством и парламентской оппозицией, сообщает издание La Estrella de Panama со ссылкой на министра иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Мы благодарим братские государства Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна CELAC за их готовность сохранить мир в Венесуэле в рамках уважения суверенитета страны», — заявила министр Родригес в соцсети Twitter.

Политический диалог между правительством и оппозицией при посредничестве Ватикана и президентов Леонеля Фернандеса (Доминиканская Республика), Мартина Торрихоса (Панама) и бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро был прерван в конце октября 2016 года на фоне глубокого политического кризиса.

Оппозиция отказалась вести переговоры через месяц после их начала, обвинив «чавистов» (сторонников курса президента Уго Чавеса) в нарушении достигнутых договоренностей, так что по просьбе сторон переговоры вступили в стадию «ревизии».

Впоследствии посредники представили сторонам предложение о повторной активации переговорного процесса в конце января 2017 года, однако это предложение было отклонено оппозицией.

Напомним, правительство Венесуэлы настаивает на возобновлении переговоров, так как страна уже больше месяца погружена в уличные противостояния, в ходе которых до 37 человек погибло, и сотни получили ранения, тысячи человек были арестованы.

Кроме того, президент Мадуро 1 мая созвал Национальное учредительное собрание для внесения изменений в Конституцию, отметив, что нет другой альтернативы для достижения мира в стране и преодоления «переворота» против его правительства. Однако оппозиция отвергла и эту инициативу, требуя президентских выборов в стране.