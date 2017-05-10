Москва, 10 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Распоряжение об утверждении зоны безопасности с особым правовым режимом на территории России подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Текст документа опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Wikipedia Машинный зал Кольской АЭС

«В соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» утвердить прилагаемый перечень объектов использования атомной энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищенности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом», — говорится в документе.

В перечне перечислены российские АЭС в Свердловской, Саратовской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Смоленской области, в Чукотском автономном округе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что находящиеся на территории России объекты жизнеобеспечения имеют надежную систему защиты. За это ответственна специальная служба.

Читайте подробнее: Песков: В РФ террористы не смогут взорвать АЭС — объекты надёжно защищены