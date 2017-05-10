Ташкент, 10 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Мероприятие посвящено Дню Памяти и Почестей и 72-летию победы во Второй мировой войне. Территория НИИ оформлена девизами «9 мая — День Памяти и Почестей!», «С праздником Победы!», «Пусть в нашей стране всегда царят мир и чистое небо!», «Родина не забудет своих героев».

«Оружие Победы», серия марок, Россия 2009 г

В саду института воспроизведена атмосфера 1941−1945 годов: сооружены окопы и блиндажи, размещены военная техника и образцы вооружения тех лет. Обстановка напоминает о мужестве и героизме, проявленных народом Узбекистана на полях сражений, отражает священную память о тысячах соотечественников, не вернувшихся с войны, и самоотверженных участниках трудового фронта.

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Накануне на выставку были приглашены 500 ветеранов войны и труда со всех областей страны.

Перед ветеранами выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, после чего гостям была представлена театрализованная постановка, повествующая о том, как началась Великая Отечественная война, как провожали на фронт сыновей и мужей, как приходили письма скорби и радости, как жены и матери трудились в тылу на благо всеобщей победы.

В соответствии с указом президента Узбекистана, ветеранам в честь праздника выдано единовременное денежное вознаграждение в размере двух миллионов сумов (один доллар — 3624 сума или 57 рублей).

Во время Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81-й приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.