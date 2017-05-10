Керчь, Крым, 10 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым завершено расследование уголовного дела бывшего главы Керчи Сергея Писарева. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России по РК.

Maxpixel.freegreatpicture.com Взятка

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления», — указали в пресс-службе.

Бывший глава Керчи был задержан в июне 2016 года при получении взятки в размере 50 тыс. долларов за содействие в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков на Аршинцевской косе и на улице Театральной.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Отметим, что в ноябре Следком возбудил против Писарева еще одно уголовное дело — его обвинили в превышении должностных полномочий.

В частности 10 февраля 2016 года он вынес постановление, согласно которому в состав имущества города были включены колясочные, цокольные этажи многоквартирных домов и подвальные помещения. Таким образом, горожане лишились права распоряжения общей долевой собственностью.