Москва, 10 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации всячески поддерживают деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, которая играет очень важную роль. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Мониторинговая миссия ОБСЕ

«Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента, подрыва на мине одного патруля, в результате чего погиб один сотрудник миссии и также есть раненые, — говорит российский министр. — Поэтому да, ситуация не очень приятная, поскольку Минские соглашения давным-давно должны уже были быть выполнены».

Лавров также добавил, что власти РФ не «будут давать повода» тем, кто хотел бы сорвать Минские соглашения и «списать вину за это на нас или на ополченцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль с наблюдателями СММ ОБСЕ был подорван 23 апреля по пути из Славяносербска в село Сокольники. В результате ЧП погиб один член миссии (гражданин США), еще двое человек пострадали.

МГБ ЛНР квалифицировало инцидент как теракт.

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