Ярославль, 10 мая, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославской области появилась пилотажная группа «Крылья Ярославии» Ярославской федерации самолетного спорта, состоящая из четырех самолетов ЯК-52. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в авиационно-техническом комплексе «Левцово».

Андрей Серов Самолет пилотажной группы «Крылья Ярославии»

Первые два самолета носят имя «Ярославль» и «Рыбинск» — в честь городов Ярославской области. К полетам готовятся еще два самолета, которые тоже назовут в честь городов региона.

Пилотажная группа будет выступать на всех больших областных праздниках, а также демонстрировать свое мастерство на праздниках в других регионах.

Первое выступление «Крылья Ярославии» провели 6 мая на открытии летнего регионального летного сезона на аэродроме «Левцово». В празднике приняли участие представители аэроклубов Ярославской области и завода «Агат», выпускающего легкомоторные самолеты. В ближайшее время на аэродроме пройдут первые в этом году соревнования среди летчиков-спортсменов на точность приземления.