Париж, 10 мая, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Уходящий президент Франции Франсуа Олланд официально передаст власть своему преемнику Эммануэлю Макрону в воскресенье, 14 мая, сообщает 10 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануль Макрон

Церемония передачи власти пройдет в 10:00 по местному времени.

Напомним, Франсуа Олланд вступил в должность президента Франции 12 мая 2012 года. В соответствии с конституцией страны, срок полномочий президента составляет пять лет, таким образом, он истекает в ближайшие дни.

Олланд принял решение не избираться на второй срок ввиду того, что его рейтинг был недостаточно высок для успешной борьбы за президентское кресло.

Непопулярные решения прежней администрации также нанесли ущерб Социалистической партии Франции, кандидат от которой Бенуа Амон не смог выйти во второй тур президентских выборов.

Таким образом, борьба, развернувшаяся между лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен и независимым кандидатом Эммануэлем Макроном, закончилась победой последнего.