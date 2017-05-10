Каракол, Киргизия, 10 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В Киргизии из зоопарка города Каракол сегодня, 10 мая, сбежала волчица. Об этом сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на директора зоологического парка Салтанат Сеитову.

Maxpixel.freegreatpicture.com Волк

По ее словам, накануне посетители зоопарка порезали сетку вольера, в котором содержался хищник, благодаря чему волчице и удалось покинуть свою клетку. В городе животное быстро выследили и попытались поймать.

«Волчица, видимо, выскочила из любопытства, — рассказала 5news.kg Сеитова. — Она родилась в неволе, и ей, наверное, было интересно. Бегала сначала вокруг зоопарка, потом устремилась к речке. Поймать ее живьем было сложно, она начала бояться и убегать дальше. Испугалась лая собак и убежала. Если бы она забежала во двор зоопарка, мы могли бы ее сами поймать, живой. Но она побежала к речке, где ее и застрелили, с нашего согласия».

«Нам, конечно, очень жаль, но учитывая риски нахождения зверя на свободе, мы не могли поступить иначе», — резюмировала директор зоопарка. Зоопарк в Караколе был отрыт в 1987 году. По данным на 2013 год, в нем содержалось «138 особей 34 видов, семь из которых занесены в Красную книгу».

Зоопарк постоянно испытывает трудности с финансированием. Руководство вынуждено искать спонсоров, а также просит помощи у неравнодушных граждан.

«Кто-то [помогает] деньгами, а кто-то — даже фруктами. Есть люди, которые каждый год приносят нам по 8−10 ящиков фруктов, и мы варим из них компоты и каши нашим питомцам», — рассказала Салтанат Сеитова.