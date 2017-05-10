Ярославль, 10 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский сталелитейный завод погасил долг за потребленную электроэнергию после вмешательства Ростехнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

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Привлекать должников за электроэнергию к административной ответственности ПАО «ТНС энерго Ярославль» совместно с Центральным управлением Ростехнадзора начало в январе 2017 года. Просроченная задолженность ООО «Рыбинский сталелитейный завод» на 11 января превысила 1,2 млн рублей. В январе 2017 года руководству предприятия было направлено уведомление, согласно которому потребитель должен был самостоятельно ограничить свой режим электропотребления до уровня аварийной брони.

В указанную дату предприятие энергоснабжение не ограничило и не допустило энергетиков для контроля выполненных или не выполненных ограничений. По данному факту в Ростехнадзор было направлено заявление о привлечении компании к административной ответственности.

Дело в отношении ООО «Рыбинский сталелитейный завод» было направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения решения. В соответствии со статьей 9.22 КОАП РФ, нарушение порядка полного или частичного ограничения энергоснабжения влечет наложение на должностные лица административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет; размер штрафа для юридических лиц может достигать 200 тысяч рублей.

Во избежание санкций руководство ООО «Рыбинский сталелитейный завод» погасило долги перед ПАО «ТНС энерго Ярославль». Ввиду полной оплаты задолженности в адрес гарантирующего поставщика суд принял решение ограничиться предупреждением. В «ТНС энерго Ярославль» считают, что таким образом был создан первый прецедент эффективной работы компании и Ростехнадзора по погашению долгов и улучшению платежной дисциплины через привлечение к административной ответственности.