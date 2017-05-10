Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Николай Буров принял решение об уходе с поста директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» целиком и полностью по собственной воле, на него не оказывалось никакого давления. Об этом сегодня, 10 мая, заявил глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

Ранее Буров публично заявил о грядущей отставке, сославшись, в том числе, на состояние здоровья. Комитет уже получил заявление Бурова, где он просит уволить его с 1 июня 2017 года. Контракт с Буровым также заканчивается в июне.

«Его точно никто не неволил, никакого давления не оказывалось. Он физически действительно не в лучшей форме сейчас. Излишне говорить, что подобного рода перемены любой человек воспринимает непросто», — сказал Сухенко.

Напомним, ещё в январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование Русской православной церкви уже «решен», комитет имущественных отношений приступил к проработке плана передачи. Позднее в ходе судебных заседаний выяснилось, что никаких официальных решений о передаче собора пока не принято.

«Николай Витальевич пришёл развивать Исаакиевский собор, делать его более посещаемым, увеличивать доходы городского бюджета, реставрировать, был абсолютно одержим идеями развития и роста», — сказал о Бурове Сухенко. Если передача собора в руки РПЦ все же состоится, по мнению главы комитета, этим, вероятно, действительно следует заняться уже другим людям.

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Константин Сухенко добавил, что сотрудники ГМП «Исаакиевский собор» выражают озабоченность ситуацией, но никаких коллективных писем или жалоб в комитет по культуре не поступало.

«Насколько мне известно, решение о сменщике Бурова ещё не принято», — заметил Сухенко.

Он подчеркнул, что принятие решений по таким кадровым вопросам осуществляется не комитетом. «Это сложная процедура, в которой участвует большое количество специалистов», — сказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга.