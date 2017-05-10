Вашингтон, 10 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Первые испытания центрального блока ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy проведены американской компанией SpaceX, пишет Ars Technica.

SpaceX РН Falcon Heavy

Компания выложила в Twitter соответствующую видеозапись.

«Теперь SpaceX сделала значительный шаг вперед, проведя первое испытание статического огня основного ядра ракеты. Это испытание было завершено на его объекте разработки в МакГрегоре (штат Техас) на прошлой неделе. Тест прошел успешно», — пишет издание.

Комментируя испытания, генеральный директор SpaceX Илон Маск объяснил, что разработка Falcon Heavy оказалась более сложной, чем ожидалось.

«Сначала это звучало легко, но на самом деле нет, это сумасшествие», — отметил он.

По словам Маска, пришлось перепроектировать ядро центра и дополнительное оборудование для предстоящего полета. Чтобы сэкономить средства, компания планирует использовать два «проверенных на лету» ядра Falcon 9 в качестве сторонних ускорителей вокруг ядра, протестированного на прошлой неделе.

Напомним, первый запуск Falcon Heavy планируется в 2017 году. Первоначально ее хотели запустить еще в 2013 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2017 года Маск сообщил, что тестовый полет Falcon Heavy намечен на конец лета. Он отметил, что в ходе полета будет предпринята попытка вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного ее использования.