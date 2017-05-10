Дублин, 10 мая, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Ирландии сотрудники полиции прекратили расследование против английского актера и писателя Стивена Фрая, подозреваемого в богохульстве. Об этом сообщает The Independent Ireland.

Matt Lee Актер Стивен Фрай

«Правоохранительные органы не смогли найти достаточное число людей, возмущенных сделанными ими на шоу RTE высказываниями», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году Фрай во время выступления на одной из программ ирландского канала RTE заявил телеведущему, что не понимает, почему он «должен уважать бога».

Жалобу на комика, допустившего ряд гневных заявлений, подал только один телезритель.

Уголовная статья о богохульстве действует в Ирландии с 2010 года.