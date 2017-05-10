Грозный, 10 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Дельфинарий займет площадь в 10 тыс. кв. м. Строительство его ведется в два этапа. На первом этапе будут построены зрительские трибуны на 500 мест вокруг бассейна. На втором этапе предстоит построить семейные и экстремальные аттракционы. Также предусмотрено строительство отдельного бассейна, где будут проводиться сеансы дельфинотерапии.

Andrew Butko Дельфинарий

По замыслу устроителей, весь комплекс будет представлять собой большой детский городок с игровыми площадками, динопарком, детской железной дорогой, манежами, прогулочными трассами и водными каналами, а также двумя прудами — взрослым и детским.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в 2013 году был дан старт реализации проекта спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море». Оно возводится на территории 300 гектаров на месте Чернореченского водохранилища. Проект реализуются на средства частного инвестора. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявио, что Грозный в скором будущем станет молодежным центром Кавказа, а курорт в Черноречье приобретет популярность в Северо-Кавказском регионе.