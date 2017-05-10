Москва, 10 мая, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Цены на бензин в России растут быстрее, чем ожидалось потребителями, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. С начала 2017 года средняя стоимость литра бензина выросла на 2,6−2,7%. К слову, за аналогичный период 2016 года цены на бензин росли примерно на 1,2%.

CcPixs.com Цена бензина

«Еще в январе 2017 года литр бензина Аи-95 превысил психологически важную отметку в 40 руб., сейчас он вплотную подошел к 42−42,50 рубля, — отметила эксперт. — Здесь рост цены явно больше указанного и составляет около 5%. Это та личная топливная инфляция, которая касается каждого».

«Производители топлива указывают на опережающий рост спроса на топливо и слишком бурное удорожание бензинов и дизеля на оптовом рынке. При этом предложение топлива на текущий момент ниже, чем наблюдаемый спрос из-за плановых остановок НПЗ на ремонт и обслуживание», — сказала Бодрова.

По ее мнению, «кто-то здесь явно лукавит. Еще осенью говорилось о том, что 2017 год будет стрессовым с точки зрения роста цен на бензин. Предполагалось, что цена за литр вырастет на 10−12%».

«Две трети в стоимости литра — это акцизы, но они достаточно предсказуемы, так как пересматриваются раз в год, в самом его начале. В 2017 году они повышены следующим образом: для дизельного топлива экологического стандарта евро 5 акцизный сбор составляет в 2017 году 6 тыс. 800 рублей за тонну (было 5 тыс. 393 рубля за тонну). Для автомобильного класса Аи-95 акциз в 2016 году был 10 тыс. 130 рублей за тонну и на том же уровне остается в 2017 году. Для прямогонного бензина акцизный сбор также не претерпел изменений», — привела цифры эксперт.

«Судя по всему, цены «тянет» за собой дизель. Это влияет на все вокруг: от стоимости товаров в розничных магазинах до стоимости услуг, — считает Бодрова. — Заводы, к слову, тоже останавливаются раз в год по стандартной схеме, график всегда известен заранее».

«Исходя из того, что реальные цены на бензин растут как будто сами по себе и уже сейчас серьезно обгоняют официальную инфляцию, можно ждать продолжения этого ралли. Потенциал удорожания топлива на ближайшие три месяца составляет не менее 4%», — полагает эксперт.