Москва, 10 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных иномарок в России, результаты своего исследования по итогам первого квартала 2017 года опубликовало 10 мая аналитическое агентство «Автостат».

Rudolf Stricker Ford Focus

Исследовав автомобильный рынок, специалисты компании пришли к выводу, что самой популярной подержанной машиной остается Ford Focus. За обозначенный период в России было продано около 28,1 тыс экземпляров этого автомобиля (рост 5%).

На второй позиции — Toyota Corolla, эту модель приобрели 22,1 тыс. человек (падение продаж на 1%). Третью строчку списка занимает Toyota Camry, за первые три месяца 2017 года было продано 16,1 тыс. машин (рост продаж 7%).

На четвертом месте Hyundai Solaris, продано около15,3 тыс. машин (рост 30%), на пятом — Chevrolet Niva, продано около 15,1 тыс. машин (падение 3%).

Вторую пятерку открывает Renault Logan (14,9 тыс. ед.; рост 2%), далее идет Daewoo Nexia (13,6 тыс. ед.; падение 6%), Opel Astra (13,2 тыс. ед.; рост 9%). Замыкают ТОП-10 KIA Rio (12,9 тыс. ед.; рост 20%) и Volkswagen Passat (12,1 тыс. ед.; падение 2%).

17 января 2017 года агентство «Автостат» опубликовало ТОП-10 подержанных автомобилей по результатам продаж 2016 года. Среди отечественных автомобилей первое место заняла LADA Samara, среди иностранных производителей также победил Ford Focus, в 2016 году было продано около 129,3 тыс. автомобилей.