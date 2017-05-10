В Таджикистане ветеранов не пустили на военный парад
Душанбе, 10 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Как рассказала изданию самый молодой в Таджикистане ветеран войны Леокадия Ковтун, в ресторане им предложили чай и попросили подождать: «Когда мы спросили, почему нас не зовут на парад, нам сказали, что все уже закончилось, и что мы можем идти по домам. Нас было около 12 человек, это ветераны со всех четырех столичных районов. Вот так нас поздравили».
Председатель Союза ветеранов Гайбулло Каримов не отрицал тот факт, что некоторым ветеранам не удалось посмотреть парад, и объяснил такие действия заботой об самочувствии.
«Все торжественные мероприятия в Парке Победы проходили у «Вечного огня» под открытым небом, было очень жарко. Как вы знаете, Парк Победы в Душанбе расположен на холмистой местности, монумент «Вечный огонь» расположен очень высоко, подниматься туда довольно сложно. Я сам это испытал на себе, мне было сложно туда подняться и спуститься пешком, — говорит он. — Их посадили в тени, за столиками, где они смогли спокойно пообщаться».
В мэрии Душанбе пообещали разобраться и позже прокомментировать ситуацию.
Торжественные мероприятия открыл президент Таджикистана — Верховный главнокомандующий ВС Эмомали Рахмон. В параде участвовало около 2 тыс. военнослужащих Минобороны, Госкомитета нацбезопасности, МВД, погранвойск, Национальной гвардии и представителей других правоохранительных структур страны.
Также торжественным маршем промаршировал по парку Победы в Душанбе российский расчет в 110 военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Кроме того, на высоте около 300 метров впервые над таджикской столицей воздушным парадом прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ, переброшенных с авиабазы Кант в Киргизии.
Отметим, что таджикские власти ранее отказались от проведения «Бессмертного полка», объяснив решение невозможностью обеспечения безопасности дополнительных мероприятий и противоречием ношения портретов умерших исламским ценностям.
Тем не менее, по улицам столицы «Бессмертный полк» все-таки прошел, с фотографиями погибших ветеранов на улицы вышли около 500 человек.