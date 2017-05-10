Душанбе, 10 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Как рассказала изданию самый молодой в Таджикистане ветеран войны Леокадия Ковтун, в ресторане им предложили чай и попросили подождать: «Когда мы спросили, почему нас не зовут на парад, нам сказали, что все уже закончилось, и что мы можем идти по домам. Нас было около 12 человек, это ветераны со всех четырех столичных районов. Вот так нас поздравили».

Tajikistantimes.tj Парад в Душанбе, 2017 г

Председатель Союза ветеранов Гайбулло Каримов не отрицал тот факт, что некоторым ветеранам не удалось посмотреть парад, и объяснил такие действия заботой об самочувствии.

«Все торжественные мероприятия в Парке Победы проходили у «Вечного огня» под открытым небом, было очень жарко. Как вы знаете, Парк Победы в Душанбе расположен на холмистой местности, монумент «Вечный огонь» расположен очень высоко, подниматься туда довольно сложно. Я сам это испытал на себе, мне было сложно туда подняться и спуститься пешком, — говорит он. — Их посадили в тени, за столиками, где они смогли спокойно пообщаться».

В мэрии Душанбе пообещали разобраться и позже прокомментировать ситуацию.

Торжественные мероприятия открыл президент Таджикистана — Верховный главнокомандующий ВС Эмомали Рахмон. В параде участвовало около 2 тыс. военнослужащих Минобороны, Госкомитета нацбезопасности, МВД, погранвойск, Национальной гвардии и представителей других правоохранительных структур страны.

Также торжественным маршем промаршировал по парку Победы в Душанбе российский расчет в 110 военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Кроме того, на высоте около 300 метров впервые над таджикской столицей воздушным парадом прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ, переброшенных с авиабазы Кант в Киргизии.

Отметим, что таджикские власти ранее отказались от проведения «Бессмертного полка», объяснив решение невозможностью обеспечения безопасности дополнительных мероприятий и противоречием ношения портретов умерших исламским ценностям.

Тем не менее, по улицам столицы «Бессмертный полк» все-таки прошел, с фотографиями погибших ветеранов на улицы вышли около 500 человек.