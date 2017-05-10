Киев, 10 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины (НБУ) с 11 мая назначен первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, сообщает 10 мая пресс-служба Нацбанка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор новостей банковского сектора Украины

Согласно сообщению, 11 мая действующая глава НБУ Валерия Гонтарева складывает свои полномочия и полностью их передает своему заместителю, уходя в вынужденный отпуск до тех пор, пока Верховная рада не утвердит ее увольнение.

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Отмечается, что решение об увольнении главы Нацбанка должен принять президент Украины Петр Порошенко, после чего решение будет вынесено на утверждение Верховной рады. Яков Смолий будет исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового председателя банка.

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Напомним, 10 апреля 2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о своем уходе с поста председателя банка с 10 мая, отметив, что ее «миссия полностью завершена, реформы проделаны». При этом многие эксперты отмечают, что реформы Гонтаревой для Украины являются разрушительными.

«Курс гривны уничтожен, банковская система разрушена более чем на 50 процентов. Напрашивается вывод, что этот руководитель Нацбанка — разрушительница, за два года сделавшая очень много плохого для курса гривны и целой банковской системы», — считает экономист Андрей Новак.