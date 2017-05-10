Тбилиси, 10 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Небольшое задымление кабелей под эскалаторами было замечено на станции «Церетели» Тбилисского метрополитена утром 10 мая. По информации Тбилисской транспортной компании, в 10:00 часов утра по местному времени. Находившиеся на станции пассажиры были срочно эвакуированы, после чего был временно прекращен прием пассажиров.

otogeo Тбилисский метрополитен, станция «Церетели»

В компании также заявляют, что во время инцидента никто не пострадал. Остальные станции метрополитена работают в обычном режиме.

На станции «Церетели» находятся представители соответствующих служб Тбилисской транспортной компании, которые сумели оперативно остановить задымление, а на данном этапе продолжают работы по установлению причин случившегося, говорится в сообщении.