Тбилиси, 10 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. На шахте имени Миндели в Ткибули (Западная Грузия) произошел несчастный случай. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в результате обрыва троса сорвалась бадья для подъема угля из шахты. Погибли четыре человека, которые в момент обрыва находились внутри емкости и производили ее ремонт.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Всю ночь в Ткибули находились министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, губернатор региона Имерети Гиви Чичинадзе, группа инспекторов труда министерства труда, здравоохранения и социальной защиты и представители других государственных и местных структур.

В результате поисково-спасательных работ, которые продолжались до 08:30 часов утра по тбилисскому времени, были найдены тела всех четырех погибших. Представители правительства Грузии выразили соболезнования семьям погибших и пообещали, что они получат компенсации как от руководства компании «Сакнахшири» («Грузуголь»), так и от местных властей.

Георгий Гахария также сообщил, что по данному факту будет проведено детальное и максимально открытое расследование, и все лица, виновные в случившемся, будут наказаны.

На вопрос журналистов относительно охраны труда на предприятиях министр ответил, что трудовое законодательство нуждается в улучшении, но отметил, что определенный серьезный прогресс в этом отношении уже имеется. Гахария пообещал, что на предприятиях с особенно высоким риском вопрос охраны труда станет для правительства приоритетом.

Директор компании «Сакнашхири» Джамбулат Джакели заявил, что компания сделает все для поддержки семей погибших. Он выразил готовность сотрудничества со следствием.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится с визитом в США, откликнулся на случившееся специальным заявлением. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству как можно быстрее установить причины трагедии.

«В эти тяжелые минуты хочу выразить поддержку семьям работников шахты. Я получаю информацию от соответствующих служб о событиях на месте трагедии. На месте находятся представители правительства Грузии и местных властей. В шахте Миндели работают соответствующие группы, чтобы как можно скорее завершить поисковые работы, а также установить причины трагедии», — говорится в заявлении премьера.

Скорбь в связи с происшедшим в Ткибули и соболезнования семьям погибших выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он подчеркнул необходимость усиления безопасности труда, отметив, что это не первый несчастный случай на шахте имени Миндели.

«К сожалению, это уже не первая трагедия, и она не может считаться просто «случаем». Существующие сегодня условия безопасности труда, хотя бы в плане соблюдения действующего законодательства, к сожалению, эффективно не могут исключить подобные несчастья. Необходимы усилия всего общества, в том числе работников, и, естественно, в первую очередь, правительства направить на улучшение правил охраны труда и строжайший контроль за их исполнением», — говорится в заявлении президента.

На случившееся отреагировал народный защитник Грузии Уча Нануашвили, который еще раз подчеркнул необходимость создания действенной инспекции труда и пристыдил тех представителей правительства и парламента, которые всячески препятствуют созданию такого органа.

«Те, кто противится созданию эффективной инспекции труда, в правительстве, парламенте, конституционной комиссии и другие, вы просто убийцы. И это правда. Мы 4 года требуем создания инспекции труда. Просто стыдно, друзья», — написал Нануашвили на своей странице в соцсети Facebook.

По информации МВД Грузии, в связи с инцидентом в Ткибули возбуждено уголовное дело, ведется следствие по статье 240, часть 2 УК Грузии — «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».