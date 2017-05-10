Москва, 10 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. На нефтяном рынке после значительного падения наблюдает локальная консолидация, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В частности нефть марки Brent стоит возле нижней границы восходящего канала от марта 2016 года 47,90 доллараза баррель.

Pixabay.com Добыча нефти

По его мнению, «сильное падение с начала апреля было спровоцировано неопределенность со стороны ОПЕК+, а именно, инвесторов смущал тот факт будут ли продлены ограничения по добыче нефти на следующее полугодие и нарастающая активность со стороны сланцевиков США, на что отчетливо указывает статистика от Baker Hughes Число буровых установок продолжает непрерывно расти».

«Однако все тот же ОПЕК+, а именно министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сумел поддержать нефтяные котировки. Так 8 мая он заявил, что «jсновываясь на консультациях, которые я провел со странами картеля, я вполне уверен, что действие соглашения будет продлено на вторую половину 2017 года и, возможно, даже после нее», — пояснил Капустянский.

Сегодня, 10 мая» в 17:30 по мск будет опубликован еженедельный отчет об изменении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики ожидают снижение запасов. В случае если прогноз оправдается, то нефть может продолжить отскок от текущих уровней. Целью коррекции выступает отметка 50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая мировые цены на нефть растут на фоне сообщений, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может сократить поставки нефти в Азию в июне. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,51% — до $48,98. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 063% — до $46,83.