Днепропетровск, Украина, 10 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. «За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов», — говорится в сообщении.

Скриншот страницы facebook Бориса Филатова id=100002157183088 Побратимы-неонацисты Ярош и Филатов

Градоначальник подчеркнул, что наказания не понес «ни один преступник». Он обвинил в нестабильной обстановке в городе «реваншистов», которые действуют, поскольку «остаются безнаказанными».

«Арсен Аваков и Юрий Луценко! Или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели «хунту» — они ее получат», — написал он.

Комментируя события 9 мая в Днепре, мэр заявил, что зря поверил полиции, которая обещала контролировать обстановку в этот день. Он сообщил, что закрыл финансирование «всех «ветеранских» организаций» и на следующей сессии городского совета обеспечит «финансирование союзу ветеранов АТО» [антитеррористической операции].

«Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции, — заявил он. — Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса».

Украинский деятель также заявил, что история повторяется, она «ходит по кругу». Он считает, что если власть не может защитить людей, «то они сами имеют право это сделать».

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Напомним, 9 мая в Днепре произошла потасовка между участниками «Марша Победы» и участниками АТО. Последние набросились на участников «Марша Победы» из-за георгиевских лент. Позже Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.