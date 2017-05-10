Ростов, Ярославская область, 10 мая, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Глава администрации Ростовского района Ярославской области Владимир Гончаров подал в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района. О том, что он подал заявление об отставке, Владимир Гончаров сообщил на совещании руководителям структурных подразделений администрации.

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«Причина ухода связана с личными обстоятельствами и, вопреки слухам, не связана ни с одной из причин, озвученных рядом СМИ», — сказал глава администрации района.

Освободить главу администрации района от занимаемой должности должны решением районной думы. Внеочередное заседание планируется провести 12 мая.

О причинах своей отставки глава администрации района предпочел умолчать.

«За все время, что я работаю главой, я ни разу не был ни в отпуске, ни на больничном, так что вначале я планирую отдых, а дальше уже видно будет. Кто будет моим «сменщиком», я еще не знаю. Через неделю его имя узнаю вместе со всеми. Причем неважно, какая у него будет прописка — ростовская или он придет из другого района, а то и региона, — главное, чтобы человек желал развития Ростовского района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Гончаров.