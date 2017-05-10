Казань, 10 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В четырёх населённых пунктах Татарии, включая Казань, водкой стали чаще травиться дети и подростки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, подобное заявление сделал президент Республики Рустам Минниханов на состоявшемся сегодня, 10 мая, заседании Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В «черный список» попали также Бугульма, Набережные Челны и Зеленодольск.

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За первый квартал 2017 года в целом по региону зафиксировано 64 случая отравления алкоголем и все они с летальным исходом. Ещё 88 пострадавших удалось спасти. Хуже всего ситуация обстоит в Рыбно-Слободском районе, где от некачественной алкогольной продукции в 2017 году погибли уже 15 человек.

Подобные тенденции наблюдаются на фоне роста продаж водки, которая произведена в республике. Так, по данным регионального правительства, с января по март 2017 года розничные продажи выросли на 6%, а на алкогольном гиганте «Татспиртпром» производство увеличилось сразу на 25%.

По данным Госалкогольинспекции Республики, за первый квартал 2017 года закон в сфере алкогольной продукции предприятия нарушали 809 раз. Среди лидеров — обход ночного запрета на продажу и отсутствие лицензии.

Всего из оборота за рассматриваемый период изъяли свыше 33 тысяч литров алкоголя.