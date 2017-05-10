Вена, 10 мая, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Проект широко обсуждаемой ранее 10-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением мертв, об этом рассказал руководитель отдела компании по разработке трансмиссий Фридрих Эйхлер в кулуарах Международного венского моторного симпозиума, сообщил 10 маяпортал Automotive News.

Pixabay.com Эмблема Volkswagen

Фридрих Эйхлер сообщил, что два месяца назад он имел на руках разбитый прототип. По мнению руководителя отдела Volkswagen, 10-ступенчатая коробка передач представляет собой устаревший инженерный подход «больше — значит лучше».

Однако несмотря на то, что работы над проектом были приостановлены, Фридрих Эйхлер не исключает возможность того, что когда-нибудь он будет возвращен на чертежную доску. Подмигнув журналистам он сообщил, что он, конечно же, сохранил всю информацию.

Напомним, ранее амбициозную концепцию 10-ступенчатой коробки презентовали Венском симпозиуме 2013 года, тогда президентом VW был Мартин Винтеркорн.

Винтеркорн тогда похвалил такие особенности коробки, как чрезвычайно большое передаточное отношения, уменьшенный диапазон оборотов и другие усовершенствования, касающиеся зубчатой системы и трения.

Коробка передач должна была быть рассчитана на крутящий момент, превышающий 549 кг/м.