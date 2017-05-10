Больше не значит лучше: Volkswagen отверг 10-ступенчатую коробку передач
Вена, 10 мая, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Проект широко обсуждаемой ранее 10-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением мертв, об этом рассказал руководитель отдела компании по разработке трансмиссий Фридрих Эйхлер в кулуарах Международного венского моторного симпозиума, сообщил 10 маяпортал Automotive News.
Фридрих Эйхлер сообщил, что два месяца назад он имел на руках разбитый прототип. По мнению руководителя отдела Volkswagen, 10-ступенчатая коробка передач представляет собой устаревший инженерный подход «больше — значит лучше».
Однако несмотря на то, что работы над проектом были приостановлены, Фридрих Эйхлер не исключает возможность того, что когда-нибудь он будет возвращен на чертежную доску. Подмигнув журналистам он сообщил, что он, конечно же, сохранил всю информацию.
Напомним, ранее амбициозную концепцию 10-ступенчатой коробки презентовали Венском симпозиуме 2013 года, тогда президентом VW был Мартин Винтеркорн.
Винтеркорн тогда похвалил такие особенности коробки, как чрезвычайно большое передаточное отношения, уменьшенный диапазон оборотов и другие усовершенствования, касающиеся зубчатой системы и трения.
Коробка передач должна была быть рассчитана на крутящий момент, превышающий 549 кг/м.