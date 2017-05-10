Никосия, 10 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует в текущем году рост экономики Российской Федерации в 1,2%. Об этом говорится в докладе банка, обнародованном на официальном сайте организации.

Ken Teegardin Рост экономики

«После падения (…) российскую экономику в ближайшее время ожидает восстановление, подкрепленное за счет повышения цен на нефть, — говорится в сообщении. — В 2017 и 2018 г. прогнозируется рост на 1,2% и 1,4% соответственно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что на поддержку российской промышленности в 2017 году будет выделено более 80 млрд рублей.

По его словам, господдержка призвана стимулировать дальнейший рост в этом секторе экономики.

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