Москва, 10 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. По его словам, уже за 2017 год экспорт некоторых молдавских продуктов вырос в несколько раз.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«За первый квартал 2017 года экспорт из республики Молдова в Российскую Федерацию увеличился на 42% — и это при том, что за последние два года он упал в два раза. По отдельным категориям товаров, например по винам, — увеличение в пять раз, по фруктам — яблоки и другие — в семь раз», — сказал Додон.

«Это показывает, что шаг за шагом мы восстанавливаем дружеские, экономические и стратегические отношения, которые были, есть и, надеюсь, будут и дальше между нашими странами», — подчеркнул Додон.

По его словам, последние 7−8 лет были «очень непростыми» в отношениях между Россией и Молдавией, но начиная с конца 2016 года благодаря встречам первых лиц государствам удалось вновь перейти к стратегическому партнерству.

Роспотребнадзор разрешил поставку в Россию 20 видов молдавских вин, об этом говорится в сообщении ведомства 10 мая. С 11 сентября 2013 года Россия приостановила ввоз вин из Молдавии, после того как Роспотребнадзор выявил несколько партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди (2-этилгексил) фталата.