Пекин, 10 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В Пекине состоялась торжественная церемония подписания документов о приобретении Таиландом трех китайских субмарин S26T. Стоимость сделки составила рекордные для Таиланда 36 млрд батт ($1,04 млрд).

United States Naval Institute News Blog Китайская подводная лодка 039А

Подводные корабли будут построены на верфях China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) — крупнейшего поставщика техники для ВМС НОАК. Соглашение о сделке было подписано начальником штаба Королевского военно-морского флота Таиланда адмиралом Луэцаем Руддитом, с китайской стороны бумаги подписал председатель правления CSIC Сюй Цзыцюем.

Согласно официальному заявлению, размещенному на сайте китайской судостроительной корпорации, Таиланд стал третьим иностранным покупателем китайских субмарин после Пакистана и Бангладеш, которые разместили заказы на подводные лодки китайского производства в 2016 году, пишет «Жэньминь жибао».

Согласно подписанному соглашению, в течение 11 лет китайская сторона обязуется передать Таиланду три подводные лодки S26T — экспортного варианта субмарин типа 039А, стоящий на вооружении ВМС НОАК. Стоимость сделки составила 36 млрд батт, таким образом, китайские субмарины стали самым дорогим приобретением тайских вооруженных сил.

До сегодняшнего дня самым дорогим оборонным приобретением Таиланда являлись шведские истребители Saab JAS. В 2008 г. и 2010 г. ВВС Таиланда приобрели 12 истребителей Saab JAS 39 Gripen за 34 млрд батт.

Китайские подводные корабли станут первыми субмаринами в составе Королевского военно-морского флота Таиланда. CSIC до сих пор не раскрывает подробные технические характеристики S26T, однако по данным тайских СМИ, подводные лодки будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят подводным кораблям работать без доступа к атмосферному кислороду.

Характеристики китайских подводных лодок полностью соответствуют требованиям развивающихся стран, кроме того относительно низкая стоимость делает китайские субмарины одними из самых конкурентоспособных подводных кораблей в мире.

По неподтвержденным данным, ВС Таиланда заинтересовались китайской бронетехникой и авиацией. Ни Пекин, ни Бангкок пока не прокомментировали данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 июля 2016 года министр обороны Таиланда подтвердил, что власти страны намерены приобрести 3 китайские подводные лодки.