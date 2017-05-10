Анкара, 10 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Украина планирует начать несколько совместных проектов с Турцией к моменту приезда в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил секретарь Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 10 мая пресс-служба СНБО.

Илья Репин. Письмо запорожцев турецкому султану. 1880-1891

Такое заявление секретарь СНБО сделал в ходе встречи в Стамбуле с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком, генеральным секретарем совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу и главой турецкого департамента оборонной промышленности Исмаилом Демиром.

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Во время встречи стороны договорились об углублении сотрудничества в различных военно-технических областях, в частности авиационной и ракетно-космической, а также при создании новых вооружений и специальной техники.

Отмечается, что между турецким департаментом оборонной промышленности и «Укроборонпромом» были подписаны соглашения о сотрудничестве.

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Напомним, ранее Турция заявила об оказании помощи Украине в борьбе против «русских хакеров». К этой задаче будут привлечены специалисты турецкой государственной корпорации HAVELSAN, которая разрабатывает информационные разведывательные системы и системы IT-управления.