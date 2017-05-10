Грозный, 10 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В 2017 году исполняется 13 лет со дня гибели первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. С 2011 года ежегодно 10 мая в республике проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби народов Чечни. Указ об этом подписал глава субъекта Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя и правительства республики.

Соборная мечеть. Грозный

В этот день по традиции вспоминают не только первого президента Чечни, но и всех погибших в ходе трагических событий в истории чеченского народа. Во всех городах и районах проводятся обряды жертвоприношения, зикры, в мечетях читаются молитвы.

Сегодня, 10 мая, в селе Центарой состоялась утренняя молитва, которую совершил председатель Совета алимов Северного Кавказа Хож-Ахмед Кадыров. В ней приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров. После молитвы состоялось возложение цветов к могиле первого президента. Среди почтивших память Ахмата Кадырова были депутат Госдумы России Адам Делимханов, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, председатель парламента ЧР Магомед Даудов и другие официальные лица.

Как отметил муфтий республики Салах Межиев, Ахмат Кадыров «был богобоязненным человеком, для которого правда и справедливость были на первом месте», он спас чеченский народ от уничтожения ценой своей жизни.

По словам Межиева, в честь погибшего геройской смертью Ахмата-Хаджи Кадырова верующие региона прочитали 1350 раз коран и 181 млн 312 тысяч салаватов.

Кадыров отметил, что, следуя курсом чеченского лидера, жители республики победили международный терроризм, заново отстроили Чечню и восстановили доброе имя чеченского народа. «В этот день мы приносим жертвоприношения в память о погибших соотечественниках, прощаем все обиды. Наш святой долг — ценить, беречь и приумножать все то, чего мы достигли такой огромной ценой», — заявил глава республики в своем обращении к народу региона.

Напомним, Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года во время празднования Дня Победы. На стадионе «Динамо» (ныне имени С. Билимханова) произошел теракт. Под трибуной, на которой находился глава республики, взорвалось заложенное взрывное устройство с таймером. От полученных ранений шесть человек, в том числе президент Чечни, скончались на месте, еще один человек умер в больнице. Всего были госпитализированы 22 человека.