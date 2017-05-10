Краснодар, 10 мая, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Жителей Краснодарского края снова предупреждают о надвигающейся непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, кратковременный дождь, гроза вероятны утром и днем 10 мая в большинстве районов Кубани. Местами синоптики прогнозируют сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигать 13−18 м/с.

Алексей Саврасов. Перед грозой. 1880

Читайте также: Кубань: Ураганный ветер натворил бед в Новороссийске

МЧС предупреждает об ураганном ветре и лавинах на юге России

Исключением не станет и город Сочи. В олимпийской столице до 18:00 10 мая также местами ожидается сильный дождь и гроза с порывистым ветром до 22 м/с, в высокогорье до 27 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями все коммунальные службы работают в усиленном режиме, на реках выставлены дополнительные наблюдательные посты.

Спасатели рекомендуют населению и гостям курорта принять все необходимые меры собственной безопасности и сохранности своего имущества. По возможности не пользоваться личным автотранспортом, не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями, а также воздержаться от выхода в горы.

На реках Сочи сильные осадки и таяние снега в горах может спровоцировать резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В Краснополянском горном кластере возрастет риск схода селевых потоков.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода обрушилась на Сочи и в апреле. 23 апреля в олимпийской столице сильный ветер повалил более дюжины деревьев, частично повредил крыши. Вильный ветер оборвал провода из-за чего без света остались 2,5 тыс. жителей села Веселое Адлерского района