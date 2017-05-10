Калуга, 10 мая, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и семеро включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести, произошло 9 мая в Думиничском районе Калужской области на 272 км автодороги М-3 «Украина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области ДТП в Калужской области

По данным калужского регионального управления ГИБДД УМВД России, произошло столкновение двух автомобилей. «Рено Логан», двигавшийся из Москвы в сторону Брянска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Кадилак Эскалейд». В результате ДТП одна из пассажирок «Рено Логан» скончалась на месте. Кроме того, пострадали трое детей: девочка и двое мальчиков.

Двоих детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Также пострадали водитель и пассажирка «Рено Логан», оба отправлены в больницу. В «Кадилак Эскалейд» пострадали два пассажира, один из них госпитализирован с тяжелыми травмами.

Напомним, в 2016 году на территории Калужской области зарегистрировано 1822 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 206 человек погибли и 2412 получили ранения. Одним из основных видов нарушений, послуживших причиной совершения ДТП, явился выезд на встречную полосу движения. По этой причине зарегистрировано 206 ДТП, в которых 57 человек погибли и 414 получили ранения