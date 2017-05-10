Москва, 10 мая, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина осудила предложение ввести в России налог на бездетность, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными», — отметила сенатор, подчеркнув, что единственный справедливый и позитивный путь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей.

«Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий. Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это один — два ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь, в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени, 60−70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы», — заявила она.

Проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность, направлен российскому президенту Владимиру Путину директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым, сообщают «Известия». Ставка налога не уточняется.