Таллин, 10 мая, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Миксер участвует в заседании Основной группы Мюнхенской международной конференции по безопасности, которая проходит в Вашингтоне (США). Участники встречи обсуждают политику безопасности и сотрудничества стран НАТО. По словам главы МИДа Эстонии, его страна готова внести свой вклад, поделившись опытом на тему кибербезопасности как в порядке двустороннего сотрудничества со странами НАТО, так и при помощи Центра киберзащиты НАТО, расположенного в Таллине.

Colin Хакер

При этом Свен Миксер убежден, что необходимо в кибертематику стран-членов НАТО активно вовлекать Европейский союз и те его страны, которые не входят в военный альянс: «И Евросоюз, и НАТО занимаются вопросами обеспечения кибербезопасности, поэтому необходимо тесное сотрудничество этих организаций — вплоть до проведения совместных учений». Он добавил, что кибербезопасность также является одной из приоритетных тем для Эстонии в период ее председательства в Европейском Совете (июль — декабрь 2017 года): «Конечно, мы как председатель ЕС активизируем деятельность в этой области».

На встрече в Вашингтоне помимо вопросов киберзащиты обсуждались темы отношений с Россией, ситуация в Сирии и события в Северной Корее. Эстонская сторона также обсуждает вопросы сотрудничества с новой администрацией президента США.

Мюнхенская международная конференция по безопасности проводится на высшем уровне с 1963 года, в 2009 году создана Основная группа стран-членов НАТО, участниц конференции.

Напомним, Эстония позиционирует себя в Евросоюзе и НАТО как одного из экспертов в области киберзащиты. В Таллине в 2008 году начал функционировать Центр компетенции НАТО по совместной киберзащите (Центр киберзащиты НАТО) — по сути разведывательный орган на границе с Россией, не включенный в договоры между США и Россией. В Эстонии также размещены структуры IT-Центра Европейского союза. В составе народного ополчения «Союз защиты» (Kaitseliit) с 2010 года действует специальное подразделение по киберзащите. В 2010 году блок НАТО утвердил приравнивание кибератак на страну-члена НАТО к вооруженному нападению. Инициатором данного изменения законодательства НАТО была Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние годы Эстонию посетили практически все руководители спецслужб, электронной разведки и слежения и центров кибербезопасности США и НАТО. В декабре 2010 года Эстония предложила Еврокомиссии ввести стандарты киберзащиты НАТО внутри Европейского союза.