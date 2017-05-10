Москва, 10 мая, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Стабильная обстановка сохраняется в зонах деэскалации в Сирии, сообщили 10 мая в Минобороны РФ.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

Уточняется, что в Сирии в течение суток зафиксировано 12 фактов нарушения режима прекращения огня: выстрелы прогремели в Хаме, Латакии и в сирийской столице. При этом Турция зафиксировала восемь подобных фактов.

В основном, как сообщается, выстрелы были сделаны из стрелкового оружия. Стрельба велась с территорий, захваченных террористическими группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К режиму прекращения огня в Сирии в течение суток присоединились еще три территории. Сейчпс 1495 населенных пунктов находятся в зоне режима «тишины».

Напомним, Россия на межсирийских переговорах в Астане предложила создать в Сирии зоны пониженной напряженности. Странами-гарантами мирного урегулирования (Россия, Турция, Иран) был подписан Меморандум о создании четырех таких зон.

Проект резолюции о создании зон деэскалации в Сирии был внесен Россией в Совет Безопасности ООН 7 мая.