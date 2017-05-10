Москва, 10 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект федерального закона, предлагающий целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Об этом пишет в среду, 10 мая, газета «Известия».

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

«Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность», — говорится в сообщении.

По мнению авторов инициативы, дополнительным налогом должны облагаться бездетные не по медицинским показателям пары, а также семьи с одним ребенком. Вместе с тем размер налога пока не определен.

«Концепция федерального закона «О статусе многодетных семей» разрабатывалась во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ», — сообщил Крупнов. — Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали».

В целом документ предполагает ряд мер по поддержке многодетных семей, которых в РФ насчитывается 1,5 млн. В частности предлагается установить ежемесячные финансовые выплаты многодетным семьям, предоставить им турпутевки или абонементы в консерваторию, а также включить деятельность по уходу за детьми в общий трудовой стаж.

Другими направлениями поддержки многодетных семей являются предложения по предоставлению многодетным семьям бесплатных участков с коммуникациями, а также предоставление парам права на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях.