Москва, 10 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Отечественная валюта находится под давлением прежних негативных факторов. Неопределенность со стороны ОПЕК+, а именно — будут ли продлены ограничения по добыче нефти на следующее полугодие — сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Также, по его словам, «нарастает активность со стороны сланцевиков США, на что отчетливо указывает статистика от Baker Hughes. Число буровых установок продолжает непрерывно расти».

«К положительным моментам можно отнести сокращение объема покупки валюты Минфином РФ. В период с 10 мая по 6 июня ведомство потратит 8,5 млрд рублей ежедневными равными траншами по 0,4 млрд рублей, против 3,5 млрд рублей в день в прошлом месяце. Снижение объема покупок валюты, связано с отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля от прогнозируемой оценки их величины», — пояснил эксперт.

«В целом же негатив пока преобладает на рынке. Как минимум неопределенность будет сохраняться до 25 мая, когда состоится заседание ОПЕК+. На этом фоне сохраняется вероятность роста валютной пары usd/rub к уровням 59,50 — 60», — считает Капустянский.

«Среднесрочный сценарий остается прежним. Доходность рублевых активов все еще привлекательна для отечественных и зарубежных инвесторов. Как только цены на нефть стабилизируются, рубль снова продолжит укрепляться», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая Центробанк РФ поднял официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос на 96,68 копейки и составил 58,5382 рубля. Евро подорожал на 1,51 рубля — до 64,2398 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,21 рубля, составив 61,1039 рубля.