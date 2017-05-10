Астана, 10 мая, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Россия оказалась в тройке лидеров среди стран — поставщиков чая в Казахстан. Как сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики Казахстана в ответ на запрос агентства «Казинформ», в 2016 году больше всего чая в Казахстан было завезено из Кении — 12,5 тысячи тонн на сумму 45,5 млн долларов (2,6 млрд руб.). На втором месте оказалась Индия — 11,3 тысячи тонн на 38,8 млн долларов (2,2 млрд руб.). Замкнула тройку лидеров Россия, которая завезла в Казахстан 3,5 тысячи тонн чая на общую сумму 19,9 млн долларов (1,16 млрд руб.).

(сс) patrick george Черный чай

По данным статведомства, всего в Казахстан в 2016 году было ввезено свыше 30 тысяч тонн чая, что на 6,7% больше, чем в 2015 году. Общая сумма импорта составила 112,3 млн долларов (6,5 млрд руб.).

У других стран — поставщиков чая на казахстанский рынок объемы поставок были гораздо скромнее. Так, к примеру, из Шри-Ланки было завезено 948 тонн чая на сумму 2,7 млн долларов, из Китая — свыше 650 тонн на 1,4 млн долларов, из Индонезии — 369 тонн на 1,1 млн долларов, из Ирана — 272 тонны на 78 тысяч долларов.

Свыше 240 тонн чая на 1 миллион долларов импортировали ОАЭ, на долю Вьетнама пришлось 234 тонны на 591 тысячу долларов, Грузии — 126 тонн на 63 тысячи долларов, Пакистана — 66 тонн на сумму 142 тысячи долларов.

Среди стран СНГ в числе импортеров чая в Казахстан, помимо России, значатся Киргизия (9,8 тонн на 57,7 тыс. долларов) и Азербайджан (48,9 тонн на 229,7 тыс. долларов).

Европейские страны также присутствуют в списке чайных поставщиков, но их доля совсем незначительна. Так, к примеру, из Германии завезли всего 9 тонн на 83,9 тыс. долларов, из Италии — 3,1 тонны на 79,9 тыс. долларов. Из Франции, Великобритании и Польши завезли чуть больше чем по тонне чая на 36, 35 и 22,7 тыс. долларов, соответственно.

Меньше тонны чая завезли из Литвы (2,9 тыс долларов), Бельгии (1,7 тыс долларов), Португалии (1 тыс долларов), Нидерландов (0,7 тыс долларов), Японии (0,8 тыс долларов), Кореи (0,4 тыс долларов), Австрии и Дании — по 0,1 тыс долларов.

За первые два месяца 2017 года импорт Казахстана по чаю составил 5,8 тыс. тонн на 20,6 млн долларов. Лидирующие позиции продолжают занимать Кения, Индия и Россия. Впервые за последние два года Афганистан завёз 28,1 тонны чая на сумму 5,6 тыс. долларов.

Отметим, по данным Комитета по статистике, стоимость чая в Казахстане за год выросла на 24% (по сравнению с апрелем 2016 года).