Лондон, 10 мая, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Лейбористы, члены партии «Либеральные демократы» и профсоюзы работников образования подвергли консерваторов резкой критике за недостаточное финансирование образования, сообщает 10 мая Press Association.

RichardLey Великобритания. Лондон

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал Консервативную партию за «голодный паек», на котором они держат школы Великобритании. В случае победы своей партии Корбин пообещал повысить финансирования системы образования.

Либеральные демократы, в свою очередь, пообещали выделить £7 млрд на школы страны. По мнению Корбина, ограниченное финансирование образование наносит удар по экономике страны.

«Люди всех возрастов ограничиваются отсутствием финансирования в сфере образования, что, в свою очередь, сдерживает экономику, лишает производство тысяч талантливых людей», — считает Корбин.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня. Они станут досрочными, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распустила парламент до истечения срока его полномочий.