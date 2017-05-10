Данилов, Ярославская область, 10 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области в Юбилейном парке, на бывшей Конной площади установили трехтонный чугунный памятник коню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского поселения Данилова.

Администрация города Данилова Скульптура в Данилове

На месте установки памятника раньше размещалась скотопригонная ярмарка, где торговали разными животными, но больше всего продавали лошадей. За сезон на этой ярмарке продавали до 1000 голов.

По заказу администрации города макет памятника изготовил местный скульптор, сотрудник Даниловской художественной галереи Владимир Середа. Затем на Даниловском заводе ее отлили из чугуна. Лошадь в натуральную величину запечатлена в момент бега. Стоимость скульптуры — около 220 тысяч рублей. Ее оплатили в рамках областной программы «Обустроим область к юбилею», часть расходов взяли на себя меценаты.

«В нашем городе есть памятники патриотической направленности — Вечный огонь, монумент труженикам тыла, погибшим в локальных конфликтов воинам, но подобного памятника у нас еще не было. В Данилове есть литейный завод, но там такое художественное литье не делали и мы очень волновались как получится. На открытие памятника пришел практически весь город», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского городского поселения Наталия Косихина.