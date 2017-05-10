Эр-Рияд, 10 мая, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В июне саудовский нефтяной гигант Saudi Arabia сократит поставки черного золота в Азию примерно на семь миллионов баррелей. Сразу после того, как об этом сообщили мировые СМИ, цены на нефть на азиатских рынках стали подниматься. Об этом сегодня, 10 мая, информирует CNBC.

Geotribune.com Саудовская Аравия

Во вторник, 9 мая, цена на нефть эталонной марки Brent упала на 1,2%. Однако позднее агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия решила уменьшить объемы экспортируемого в Азию черного золота. Заявлено о сокращении на семь миллионов баррелей нефти с июня 2017 года. Это примерно столько же, сколько Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, закупает в течение двух дней подряд. При этом ранее Saudi Arabia выступал за сохранение объемов экспорта нефти азиатским покупателям.

Эр-Рияд принял решение о сокращении поставок энергоносителя в азиатские страны по нескольким причинам. Во-первых, это желание не дать производителям сланцевой нефти в США, которые все активнее ведут добычу, обрушить цены на нефть, то есть речь идет о действиях в рамках стратегии ОПЕК по стабилизации международного рынка нефти. Во-вторых, Саудовская Аравия сократит поставки нефти в Азию в июне для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию, который летом значительно вырастет.

Так, после того, как стало Reuters сообщило о намерении государственной компании королевства Saudi Arabia уменьшить объемы экспорта в один из самых крупным регионов мира, фьючерсы эталонной марки Brent выросли на 25 центов или 0,5% за баррель, до $48,98. Американская нефть марки WTI стала дороже на 29 центов или 0,6%, цена выросла до $46,17 за баррель.

Напомним, что в конце прошлого года сначала члены ОПЕК в Вене договорились сократить производство нефти почти на 1,2 млн баррелей сутки в течение первого полугодия 2017 года, потом к этой инициативе присоединись еще 11 стран, не входящих в картель. Доля последних — почти 600 млн баррелей в сутки. В числе внекартельных игроков, принявших участие в соглашении, есть и Россия.

Сделка действует до начала лета. После этого состоится заседание мониторинговой комиссии, которая оценит влияние стран ОПЕК и не ОПЕК на рынок. После этого 25 мая в Вене состоится очередное заседание картеля, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении договоренностей.

В настоящее время эксперты ведут споры о том, решатся ли нефтедобытчики пролонгировать сделку или нет, и если решатся, то на какой срок. В то же время уже ряд стран, входящих и не входящих в ОПЕК, заявили о своем желании продлить договоренности. К примеру, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук практически заявил, что нефтедобытчики почти договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на шесть месяцев или на более долгий срок. Алжир также поддерживает идею продлить сделку по нефти на девять месяцев или на более долгий срок, чтобы оказать поддержку нефтяным ценам. Аналогичные заявления делал и Казахстан как страна, не входящая в ОПЕК. Но наиболее активно заявляют о своем намерении пролонгировать сделку власти Саудовской Аравии.

Что касается России, то глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил ранее, что Москва считает эффективным венское соглашение о сокращении добычи. Поэтому российское энергетическое ведомство считает, что пролонгация сделки ускорит оздоровление рынка и его ребалансировку. По словам Новака, уже сейчас зафиксировано сокращение избыточных коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, накопленных в период низких цен. Таким образом, если договоренности удастся пролонгировать, то в совокупности с сезонным ростом спроса сделка даст еще более значимый позитивный эффект, а рост добычи сланцевой нефти в США не помешает стабилизации рынка, считает министр.

Добыча американской сланцевой нефти растет уже 11 недель подряд. Неделю назад Минэнерго США повысило прогноз добычи черного золота в стране на 2017 год до 9,31 млн баррелей в сутки с 9,22 млн баррелей в сутки, ожидавшихся в апреле текущего года. В 2018 году нефтепроизводство может достичь и вовсе рекордных 9,96 млн баррелей в сутки.

4 и 5 мая цены на нефть упали до минимумов с ноября прошлого года. Произошло это в том числе и из-за повышения запасов нефти в США. С 9 мая цены на черное золота стали постепенно восстанавливаться. Как пишет Neftegaz.ru, к росту нефтяные цены подтолкнули сигналы о снижении запасов топлива в Соединенных Штатах.

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