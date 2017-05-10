Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум.

Делегация Ростовской области под руководством главы региона Василия Голубева отправилась в Минск. Рабочий визит в Белоруссию состоится в рамках двустороннего сотрудничества. Об этом ИА REGNUM проинформировали 10 мая в пресс-службе донского губернатора.

Zsro.ru Здание правительства Ростовской области

Ожидается, что глава Донского края примет участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Белоруссии. Здесь же планируется скрепить подписями протокол о развитии сотрудничества между регионом и Белоруссией на 2017−2019 годы. Делегация также посетит промышленные предприятия, примет участие в деловых переговорах.

Напомним, Ростовскую область и Белоруссию связывают давние дружеские связи. Так, на Дону сегодня проживают более 16,5 тыс. белорусов. Ежегодно в регионе отмечают единение братских народов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди славянских народов братские отношения сохранились только между русскими, белорусами и сербами. Об этом свидетельствуют социологические исследования, согласно которым именно белорусы, по мнению россиян, являются самым близким народом для жителей России.

«Белорусские диаспоры активно участвуют в жизни российских регионов, в развитии и обогащении традиционной народной славянской культуры», — отмечал ранее исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Один из ярких примеров российско-белорусской дружбы — вынос российского триколора белорусских параолимпийских атлетов на церемонии открытия Параолимпиады-2016 в Рио.

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