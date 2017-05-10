Москва, 10 мая, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В 2017 году в Топ-10 самых популярных курортов в России входят пять курортов Краснодарского края, три курорта Крыма и по одному курорту Ставропольского края и Калининградской области, сообщили в ТурСтате.

Архип Куинджи. Крым. Южный берег. 1887

Первые три места в Топе-10 самых популярных российских курортов занимают города Сочи, Анапа, Геленджик. Затем идут: Ялта, Евпатория, Новороссийск и Ейск. Замыкают десятку Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

По данным ТурСтат, в Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3,2 тыс. рублей в сутки, в Анапе — 2,9 тыс. рублей, в Геленджике — 2,8 тыс. рублей, а в Ялте — 3,1 тыс. рублей.

Дешевле всего — в Евпатории (2 тыс. рублей), Ейске (2,1 тыс. рублей в сутки) и Новороссийске (2,2 тыс. рублей). В Кисловодске — 2,8 тыс. рублей, а в Светлогорске — 2,9 тыс. рублей в сутки.

Проживание на курортах Краснодарского края и Крыма бронируют в среднем на 10 ночей, а в Светлогорске и Кисловодске — на 7 ночей.

Добавим, в 2016 году Сочи посетили 6,5 млн туристов, Анапу — 4,7 млн, Геленджик — более 4 млн, Ялту — 2 млн, Евпаторию — 744 тысячи, Новороссийск — более 600 тысяч, Ейск — более 600 тысяч, Светлогорск — более 600 тысяч, Алушта — 540 тысяч, Кисловодск — более 300 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России, в России отмечается снижение спроса на внутрироссийские направления. По данным АТОР, внутренний туризм вернулся к нормальному уровню спроса.

Напомним, в России развивают ряд направлений внутреннего туризма — в частности: познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический туризм.

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