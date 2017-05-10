Нью-Йорк, США, 10 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России прозвучали со стороны постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, сообщает Центр Новостей ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Украинский представитель высказал свои претензии в ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 мая. Он заявил, что Россия создала на постсоветском пространстве «пояс нестабильности».

«Россия успешно создает «контролируемую нестабильность» во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС», — заявил он.

Обвиняя Россию в организации нестабильности, украинский дипломат призвал ООН и Европейский союз быть активнее в решении конфликтов на территории ЕС. В качестве «положительного» примера он привел ситуацию в бывшей Югославии.

«Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены», — заявил он.

Ельченко посетовал, что ни один конфликт не был урегулирован на постсоветском пространстве. При этом он констатировал появление новых угроз.

Задав вопрос о причинах такого расхождения, Ельченко отметил следующее: за «успех» в Югославии стоит благодарить международное сообщество, занявшее «решительную позицию». В ситуации со странами бывшего СССР все иначе, поскольку эти государства находятся в «орбите влияния России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в ООН американский постпред в ООН Никки Хейли, ссылаясь на «невыполнение» Россией Минских соглашений, призвала ЕС не снимать с Москвы экономические санкции. В ответ на это и. о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев заявил, что антироссийский настрой поощряет Киев к безответственным действиям в Донбассе.