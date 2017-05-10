Панама, 10 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Президент Панамы Хуан Карлос Варела 9 мая заявил, что Центральная Америка и насилие, распространившееся в странах так называемого Северного треугольника, куда входит Никарагуа, Сальвадор и Гондурас, не являются приоритетом для новой администрации США, сообщает издание La Estrella da Panama.

Cacahuate Карта Центральной Америки

«Президент (Барак) Обама запустил и развивал программу «Партнерство ради процветания». Однако ввиду избирательных изменений в США кажется, что эта программа больше входит в повестку дня», — признался президент Варела в ходе своего общения с прессой.

Так, администрация Обамы, занимавшего пост президента США с 2009 по 2017 год с целью борьбы с причинами незаконной миграции, запустила программу «Партнерство ради процветания», на реализацию которой запрос президента в Конгресс составил $750 миллионов в рамках бюджета на 2017 финансовый год.

Конгресс США 3 мая одобрил на оставшуюся часть финансового года выделение $655 миллионов помощи Центральной Америке, на $95 миллионов меньше запрошенной суммы.

«Мы не можем зависеть от того, что решат другие страны, мы как братские государства Центральной Америки должны искать пути для процветания наших народов», — заявил панамский президент.

«Сейчас у нас больше погибших, чем во время гражданской войны 70−80-х годов», — заявил президент Панамы на открытии V Всемирного форума глобального объединения религий в поддержку детей, который продолжит свою работу в Панаме до 11 мая.

В мероприятии принимают участие около пятисот религиозных лидеров со всего мира. Цель форума проанализировать роль религии в борьбе против насилия, которому подвергаются дети во всем мире.

Напомним, Северный треугольник Центральной Америки, куда входит Гватемала, Гондурас и Сальвадор, является одним из первых по уровню насилия и бедности районов мира, где процветает организованная преступность, наркоторговля и торговля людьми.