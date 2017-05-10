Лондон, 10 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Дэвида Бэкхема после того, как отрывок из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура» с его участием был показан 10 маяв передаче «Доброе утро Британия» на канале ITV.

Цитата из трейлера к к/ф «Меч короля Артура». реж Гай Ричи. 2017. США Дэвид Бекхэм в роли наемника

Общая длительность ролика составляет около минуты. В нем показан эпизод, когда Чарльз Ханнэм, играющий короля Артура, ведет диалог с 42-летним Бекхемом, а затем достает меч из камня.

Первым игру Бэкхэма раскритиковал известный скандальный журналист и ведущий Пирс Морган, но, к сожалению для Бэкхема, зрители также невысоко оценили его игру.

Шутки по поводу участия в фильме Бэкхэма быстро разлетелись по соцсетям, пользователям не понравилась не только его игра, но и грим, по мнению некоторых комментаторов он сделал его уж слишком некрасивым.

Напомним, премьера фильма в России состоится 11 мая 2017 года. В фильме также снимались такие актеры как Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу и Джимон Хонсу.

Бюджет фильма составил около $ 102млн, до Чарльза Ханнэма на роль короля Артура пробовались Генри Кавилл и Джай котни. Зрители знают Ханнэма по ролям в сериалах «Близкие друзья» и «Сыны анархии».