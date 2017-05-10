Люксембург, 10 мая, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Национальный орган статистики Люксембурга Statec зафиксировал рост жителей Люксембурга в 2017 году, сообщает 9 мая Le Lessentiel.

Mbusin Паспорт Люксембурга

Население герцогства выросло за год на 14,5 тыс. человек.

Сейчас численность населения составляет 590 тыс. В 2015 году в здесь проживало 576 тыс. человек.

Однако 47,7% постоянных жителей страны не имеют паспорт Люксембурга.

Согласно данным Statec, в 2016 году из герцогства эмигрировали 9446 человек, а прибыли 22 тыс. человек.

Самую большую группу иммигрантов составляют португальцы, 16,4% жителей. Французов насчитывается четыре тыс. человек, это 7,5% населения.

Иммиграция способствует росту населения и увеличению рождаемости. В прошлом году родились 6050 детей.