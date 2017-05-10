Киев, 10 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Авиасообщение между Украиной и Российской Федерацией будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева «захваченных территорий». Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в интервью порталу «РБК-Украина».

Цитата: Диафильм «Про Иванушку-дурачка», Студия «Диафильм», Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

«Я думаю, что мы (власти Украины) восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий», — говорит украинский чиновник.

В то же время министр Омелян не привел подробностей «захвата» Россией вышеуказанных регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.