Днепропетровск, Украина, 10 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В своем Facebook Филатов написал, что городское финансирование ветеранских организаций прекращается с 10 мая. Все средства пойдут так называемым «ветеранам АТО» — воевавшим в Донбассе силовикам.

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Также городской глава пожаловался на ситуацию в полиции Днепропетровска, которую он назвал «ненормальной». «Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета», — добавил Филатов.

Кроме того, недовольство мэра вызвало отсутствие под рукой «пары сотен громил», и если ситуация не изменится, что в Днепропетровске будет создан «аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия».

«Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать», — добавил Филатов. Фрайкор — это добровольческие формирования, созданные в Германии в начале ХХ века. Позже они были расформированы, однако многие выходцы из этих формирований вошли в руководство нацистской Германии и стали ключевыми функционерами в нацистской партии.

Напомним, в День Победы 9 мая в Днепропетровске состоялись массовые мероприятия, в ходе которых произошли столкновения участников мирных акций и радикалов. Пострадали 14 человек, в том числе сотрудники полиции, 15 человек задержаны.