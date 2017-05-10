Вильнюс, 10 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 10 мая, встретилась с прибывшим накануне вечером 9 мая в Литву секретарём США по обороне Джеймсом Мэттисом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, встреча Мэттиса и Грибаускайте не заняла и 30 минут, а на совместной пресс-конференции стороны ограничились ответами на два вопроса. Оба касались России.

Mailtoanton Россия, НАТО

Однако во вступительном слове Грибаускайте сразу обозначила основную тему переговоров. Она объявила, что обсудила с секретарем Мэттисом действия США в случае агрессии со стороны «наших ближайших соседей». Слово «Россия» при этом Грибаускайте не сказала. Однако его несколько раз произнёс сам Мэттис, рассуждая, что со странами Прибалтики идёт интенсивный диалог о наращивании вооружений. Он не стал исключать или подтверждать появление постоянных сил США в Прибалтике, а также возможность дислокации систем «Патриот».